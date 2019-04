Uitgewezen crimineel opgepakt voor steekpartij tijdens fuif in zaal Kavka Patrick Lefelon

04 april 2019

De raadkamer heeft de aanhouding van Walford S. (46) verlengd. De man wordt verdacht van een steekpartij in Antwerpen. Canada zette de man tot twee keer toe het land uit wegens een waslijst aan criminele feiten.

De steekpartij vond plaats op 18 november tijdens een feestje in Kavka. Een 55-jarige man uit Borgerhout raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De recherche van de lokale politie pakte begin januari de 46-jarige Jamaicaan Walford S. op. De man zit sindsdien in de gevangenis. Zijn aandhouding werd donderdag met een maand verlengd.

Advocaat Koen Vaneecke: “Mijn cliënt geeft toe dat hij in Kavka betrokken raakte bij een vechtpartij. Hij ontkent evenwel dat hij de messteken heeft toegebracht. Wij vragen dat getuigen van de vechtpartij zich melden zodat de politie een volledig beeld krijgt van wat er is gebeurd.”

Het verleden van Walford S. spreekt wel tegen hem. De Canadese autoriteiten hebben hem al twee keer het land uitgezet. De tweede keer was hij onder een valse naam Canada weer binnengeraakt. Hij werd betrapt toen hij als pooier een een 16-jarig meisje in de prostitutie dwong. De man had volgens de Canadese krant The Star maar liefst 75 veroordelingen op zijn strafblad staan. Voor het Canadese parlement was Walford S. de aanleiding om de wetgeving op deportatie van illegalen te verstrengen.

Walford S. was ook illegaal in België. Hij zit voorlopig in de gevangenis als verdachte voor een moordpoging.