Uitbaters gezocht voor... kerstchalets 15 juni 2018

Wie tijdens Winter in Antwerpen een chalet wil huren op de kerstmarkt om eten, drank of andere koopwaar aan de man te brengen, kan zich vanaf 15 juni inschrijven. Ook goede doelen en starters zijn welkom.





Winter in Antwerpen zal van start gaan op zaterdag 8 december 2018 en eindigen op zondag 6 januari 2019. Zoals elk jaar is er ook de kerstmarkt waar bezoekers eten, drank en cadeaus kunnen aanschaffen. De chalets staan op de Groenplaats, de Grote Markt, de Suikerrui en het Steenplein. Alle chalets blijven gedurende de hele periode open.





Tijdens de laatste editie van Winter in Antwerpen verwelkomde de stad 1 miljoen bezoekers die langs de bijna 100 chalets in het centrum passeerden.





