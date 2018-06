Uitbater snuift coke: café moet drie maanden dicht 09 juni 2018

Café Manele in de Oudemansstraat moet opnieuw de deuren sluiten, dit keer voor drie maanden. De politie kreeg informatie dat een van de uitbaters drugs verkocht in de zaak. Ze voerde daarop een controle uit. De zaakvoerder van het café was in de toiletten cocaïne aan het snuiven en hij had nog 0,40 gram cocaïne op zak. In zijn jas die achter de toog lag, staken nog drie verpakkingen met in totaal 3,02 gram hasj. Op de grond van de rokersruimte trof de politie een verpakking met 1 gram hasj aan. Verder werd er nog een blok cocaïne van 13,9 gram gevonden, en drie verpakkingen met telkens 2,5 gram. In de wagen van een uitbater zaten nog eens 11 zakjes met in totaal 27 gram marihuana. Het café moest in 2016 al tweemaal dicht, toen wegens verstoring van de openbare orde. (NBA)