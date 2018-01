Uitbater nodig voor jachthaven Kempisch Dok 22 januari 2018

02u23 0

De stad is op zoek naar een nieuwe uitbater voor een verenigingsjachthaven in het Kempisch Dok. De concessie loopt negen jaar. Bedoeling is dat een vzw vaste ligplaatsen aanbiedt voor pleziervaartuigen van aangesloten leden. Het Kempisch Dok heeft een wateroppervlak van 31.600 m². De nabije omgeving is volop aan het vernieuwen. Er is een nieuwe tramverbinding, het openbaar domein wordt heraangelegd en er verrijzen nieuwe woonblokken. Meer info voor kandidaten: www.ondernemeninantwerpen.be. Uiterste termijn om in te schrijven: 2 maart. (PHT)