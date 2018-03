Uitbater kledingzaak neergestoken door familielid 26 maart 2018

Een 57-jarige uitbater van een winkel in tweedehandskleding is gisterennamiddag gewond geraakt bij een steekpartij in de Sint-Gummarusstraat. Een 25-jarige vrouw was rond 16 uur in de winkel binnengekomen en zocht meteen de uitbater op. De twee, familie van elkaar, kregen het met elkaar aan de stok. De ruzie escaleerde en plots haalde de vrouw uit met een keukenmes dat ze vermoedelijk had meegebracht. "De man is gewond geraakte in de hals en werd door de hulpdiensten overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De precieze aanleiding zal verder onderzocht moeten worden." De vrouw bleef na de feiten gewoon ter plaatse en kon door de politie zonder problemen ingerekend worden. (VTT)