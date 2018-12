UiT in Borsbeek in nieuw kleedje ADA

05 december 2018

De activiteitenkalender ‘UiT in Borsbeek’ zal vanaf volgend jaar apart verschijnen in A5-formaat. De kalender krijgt niet alleen een frissere opmaak, maar is ook handiger in het gebruik. Ter aanvulling van de klassieke infobladen zal het bestuur sporadisch een elektronische nieuwsbrief versturen, die gevoed wordt met actueel nieuws en leuke activiteiten. Wie deze nieuwsbrief wil ontvangen, moet zich inschrijven via de website van de gemeente.

Voor 2019 zijn nog een aantal wijzigingen op til. Zo zal het informatieblad InfoBorsbeek vanaf januari tweemaandelijks in plaats van maandelijks in je brievenbus vallen. Er verschijnen vijf gewone nummers (januari, maart, mei, september, november) en een speciale zomereditie met Pinksteren. De maanden dat er een infoblad verschijnt, wordt het samen met ‘UiT in Borsbeek’ huis aan huis bedeeld. Via InfoBorsbeek brengt de gemeente haar burgers op de hoogte van het beleid, openbare werken, lopende projecten, de bibwerking, actuele thema’s en interessante achtergrondinformatie.