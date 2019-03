De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Uit het klimaatdagboek van een jongere: “Het is februari en ik kan een short dragen. Hoe raar is dat?” Aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen

21 maart 2019

08u00 0 Antwerpen Ze staan al weken op de barricaden voor het klimaat. Daar worden ze om bewonderd, tegelijk krijgen ze heel wat kritiek te slikken. Want leveren die jongeren zélf zoveel klimaatinspanningen? We doken in het dagboek van een aantal klimaatbetogers.

Deze week: Roos uit Antwerpen.

Wie? Roos Van Aelst (17 jaar)

Woont in: Antwerpen

Studeert: humane wetenschappen

Donderdag 28 februari

06u45

“Vandaag opnieuw klimaatmars, deze keer in Antwerpen. Iets handiger voor mij dus en vooral ook goedkoper, want elke week naar Brussel met de trein begint duur te worden… Gelukkig maakt mijn school er geen te groot probleem van dat we er donderdagvoormiddag niet zijn. Ondertussen bedenk ik me hoe gek het is dat ik in februari een short kan dragen…”

13u00

“Terug van de klimaatmars. Op het einde van de tocht nog naar verschillende speeches op de Groenplaats geluisterd. Ook Greta Thunberg heeft ons toegesproken. Jammer genoeg stond de microfoon niet luid genoeg en heb ik er amper iets van begrepen.”

14u00

“Ik fiets nog snel even naar De Kringwinkel om wat ongebruikte spullen weg te schenken: een oud koffiezetapparaat en wat tassen. En ik heb nog een reden om nog wat te blijven: ik heb binnenkort schoolbal en wil graag hakken dragen, maar weet dat die daarna amper nog uit de kast zullen komen. En dus ga ik meteen ook op tweedehands schoenenjacht.”

18u00

“Thuis staan er gevulde courgettes op het menu: voor mij gevuld met tomatensaus en groentjes, de rest van het gezin wil gehakt. Meestal eet iedereen gewoon vegetarisch mee. Begin januari besliste ik om volledig vegetarisch te eten. Mijn zus is al langer vegetariër en leert me heerlijke gerechten kennen. Een van mijn favorieten is cannelloni gevuld met verse spinazie, aubergine en courgette.”

Vrijdag 1 maart



07u00

“Met veel tegenzin zet ik de wekker uit. Vandaag mag ik gelukkig een kwartiertje langer blijven liggen, omdat ik me gisteren al douchte. Klinkt misschien banaal, maar zo spaar ik toch een beetje water uit.”

14u15

“Tijdens het vak project humane wetenschappen werken we al een paar weken rond plasticverbruik en milieu. Door verschillende opdrachten leren we hoe je zo milieuvriendelijk en goedkoop mogelijk kan leven. Voor ons laatste project moesten we een weekmenu samenstellen: zo goedkoop mogelijk én met zo weinig mogelijk verpakkingen. Ga ik nu naar de winkel, dan probeer ik eraan te denken om mijn eigen zakjes mee te nemen.”

19u00

“Vanavond eten we minestronesoep, een superlekkere veggie soep met verschillende groenten en pasta. Daarna maakt mijn zus alvast overnight oats klaar, een soort havermoutpap met kokok- of havermelk dat je de avond voordien afgesloten in de ijskast zet.”

20u00

“Twee weken geleden vroegen enkele vriendinnen of ik wou helpen jeugdhuis Josto te heropenen. Vanavond bespreken we de takenverdeling en regelen de opening, hopelijk op 22 maart al. Dit moet een plek worden waar jongeren andere mensen leren kennen en waar er over interessante onderwerpen – ook over het klimaat – kan gepraat en gediscussieerd worden.”

Zaterdag 2 maart

09u00

“De havermoutpap van mijn zus als ontbijt. Ik voeg er yoghurt en appelsien aan toe om het extra sappig te maken. Dat is een van de dingen waar ik het moeilijk mee heb: in ons land, zeker in de winter, hebben we geen groot assortiment lokaal fruit, dus gebeurt het vaak dat ik ingevoerd fruit eet.”

11u00

“Het grootste stuk van mijn kleerkast bestaat uit tweedehandskleding. Ondertussen hebben mijn zus en ik de microbe aan papa doorgegeven. Vandaag gaan we met hem in tweedehandswinkels op zoek naar een geruit hemd. Omdat ik donderdag niet het perfecte paar hakken vond, wil ik hier mijn schoenenjacht ook verder zetten.”

21u00

“Na het eten bekijken we met het gezin een opgenomen aflevering van pano over Youth for Climate. Toch weer wat dingen bijgeleerd. Ik had bijvoorbeeld geen idee hoe de organisatie in elkaar stak. Ook ben ik opgelucht om te horen dat ze dit allemaal zelfstandig regelen, zonder tussenkomst van beïnvloedende groepen. Dit geeft me het gevoel dat het echt iets is van jongeren en dat het niet gewoon jongeren zijn die de ideeën van volwassenen verkondigen.”

Donderdag 7 maart



11u00

“Opnieuw een klimaatmars, deze keer in Louvain-La-Neuve, maar er is ook iets in Antwerpen te doen rond het klimaat. De bedoeling is blijkbaar om een levend billboard na te bootsen. Ik ga daar naartoe, uit interesse maar ook om te bewijzen dat ik me niet alleen inzet voor het klimaat als ik kan spijbelen voor school.”

