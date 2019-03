De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Uit het klimaatdagboek van een jongere:

“Een drinkfles, minder vlees, tweedehandskleren: voor veel van mijn vrienden is het doodnormaal”

22 maart 2019

08u00 0 Antwerpen Ze staan al weken op de barricades voor het klimaat. Daar worden ze om bewonderd, tegelijk krijgen ze heel wat kritiek te slikken. Want leveren die jongeren zélf zoveel klimaatinspanningen? We doken in het dagboek van een aantal klimaatbetogers. Deze week: Jeanne, studente in Antwerpen.

Wie? Jeanne Deceukelier (23)

Woont: op kot in Antwerpen

Studeert: orthopedagogie

Donderdag 14 maart

11u00

“Regen, regen, regen, de hele ochtend al, en dus laat ik mijn fiets staan en vertrek ik te voet naar de campus. Vandaag werk ik met drie medestudenten aan een onderzoek. Het valt me op dat we allevier een drinkfles bij hebben. Daar kan mijn hogeschool nog iets van leren: in het studentenrestaurant vind je enkel plastic bestek. Toen ik net met de opleiding begon, lag er nog stalen bestek. Misschien omdat het te vaak werd meegenomen? Zo jammer!”

18u00

“Ik kook samen met een vriendin op kot. Op het menu? Noedels met courgette, paprika, tomaat, broccoli, ajuin, cottage cheese en pijnboompitten. Die laatste blijken niet goed voor het milieu en dus kozen we voor een lokaal geproduceerde variant. De vraag is of dit de ‘beste’ variant is, want erg duidelijk stond het niet aangegeven. Het is soms moeilijk te weten waar ik goed aan doe…”

Vrijdag 15 maart

09u30

“Ik werk de hele voormiddag aan mijn paper voor het vak ethiek. Deze schreef ik na het bekijken van de documentaire ‘Fashions Dirty Secrets’, waarin men de impact van textielproductie op het klimaat probeert bloot te leggen. Heel confronterend!”

13u00

“Met de fiets naar de campus. Gisterenavond bekeek ik de Pano-reportage ‘De overvolle weg’ over de clash tussen de automobilist en de fietser. Hoewel ik een rijbewijs heb, maak ik amper gebruik van de auto. En ja, ik merk als fietser dat er nog veel werk is om de veiligheid te vergroten. Eigenlijk ging ik vandaag liever naar de nationale klimaatmars, maar ik heb groepswerk en kan mijn klasgenoten niet in de steek laten…”

18u00

“Ik fiets van de campus naar mijn vriend. Hij heeft al gekookt: falafel met hummus en pitabroodjes. Heerlijk! Hoewel ik geen vegetariër ben, eet ik niet vaak vlees.”

Zaterdag 16 maart

09u00

“Op zaterdag volgt mijn vriend een opleiding gemmologie (iets met stenen). Ik sta ook op, want ik heb veel schoolwerk. Snel om mijn koffer op kot en dan met de trein naar huis.”

14u30

“Ik woon vlakbij een Kringwinkel en spring dus regelmatig binnen. Zalig om op zoek te gaan naar verloren schatten. Door tweedehands te kopen bespaar ik geld en draag ik mee zorg voor het milieu. Toch lost recycleren alleen niet alle problemen op: er is een doordacht productiesysteem nodig waarbij al vroeg in de cyclus wordt nagedacht over het design, de levensduur en eventuele recyclagemogelijkheden. Vandaag is mijn buit eerder klein: vier wijnglazen.”

18u30

“Mama heeft gekookt: rijst, gestoofde groenten en groentenballetjes met een dille-yoghurtsausje. De groentjes komen uit de tuin: papa heeft een veldje waarop hij eigen groenten kweekt. Supervers en superlekker dus.”

Zondag 17 maart

07u30

“Uitslapen zit er weer niet in: deze voormiddag werk ik op de zondagsmarkt. Maar 10 minuutjes wandelen, dus ga ik te voet. Ik ben vertrokken met een licht ochtendhumeur, maar onderweg merk ik dat ik toch wat opvrolijk door de eerste bloesems aan de bomen.”

20u00

“Met de trein naar mijn kot in Antwerpen. Ik kreeg prei mee van mijn vader: deze week dus lekkere preisoep op het menu!”

Maandag 18 maart

09u00

“Een nieuwe week, een tweedehands outfit: behalve mijn schoenen en ondergoed komen mijn kleren vandaag uit tweedehandswinkels.”

