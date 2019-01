Uit Eten: Nieuwe kaart voegt extra pit toe aan Mission Masala Dieter Lizen

22 januari 2019

22u00 0

Mission Masala kreeg recent van 200 horeca-collega’s de Concept Restaurant Award en de International Concept Restaurant Award. Hoog tijd om ook de nieuwe menukaart van het Indisch streetfood-restaurantje op de Troonplaats eens uit te testen. Uitbaters Tim Van den Heuvel en Pavan Bajwa werken niet langer met een voorgerecht-hoofdgerecht formule, maar wel met kleine en grotere ‘sharing’ schoteltjes die, op het ritme van de keuken, op tafel verschijnen. We laten ons door de charmante gastvrouw vijf nieuwe gerechtjes aanraden en dat blijkt een goed idee.

We starten met iets wat je op elke straathoek van Mumbai vindt: de ‘puri bombs’, gefrituurde deegballetjes gevuld met aardappelen, groene spliterwten, koriander, tamarinde, granaatappel en zoete yoghurt. Een prima alternatief voor de heerlijke papadums, die ze helaas niet langer serveren. Daarbij komt een portie Mission fried chicken, gefrituurde malse kippenreepjes omhuld met krokante corn flakes, chilipeper en een curry madras mayonaise. Criticasters die de keuken van Mission Masala voorheen ‘niet pikant’ genoeg vonden naar Indische normen, zijn meteen de mond gesnoerd. We grijpen naar een Nimbu vodka met limoen (10 euro) en een Tiki Ipa met rum, ananassap en India Pale Aale (12 euro) om te blussen. De cocktails en het straat-decor met kleurrijke muurschilderingen en olielampjes doen ons het gure winterweer terstond vergeten.

Van de derde schotel, de Malabar Massala mossels met curry blad worden we ronduit lyrisch. De zoete kokosroom houdt de pittige mossels in balans. Wel klemmen er twee snoodaards hun schelp nog op elkaar, mogelijk dankzij een iets te vlot ritme in de keuken? We geven het mee aan uitbater Tim. We zitten toch aan zijn bar, met zicht op de keuken. Hij biedt ons twee Indische Cobra pilsjes ‘on the house’ aan: “één voor elke gesloten schelp” lacht hij.

We zijn blij dat de keuken ons deze ‘pilsbreak’ gunt en pas na een wachttijd van een klein kwartiertje de lamsballetjes serveert. Die komen in een exotisch gekruide tomatensaus met cassia-kaneel en kruidnagel en huisgemaakte wortelpickles (15 euro). Jammer dat de side dishes zoals het naan brood en de komijnrijst ook nu pas op tafel komen. We staken halverwege het naan brood de strijd. Te meer omdat we niet van het knapperige paratha brood kunnen blijven, de gezel bij de heerlijk zoete, gerookte aubergines met yoghurt-raita. Plaats voor de Indische donuts met desi rijstpudding hebben we helaas niet meer. We laten ons wel nog een glaasje groene thee en een afzakkertje met gember smaken. Tim en Pavan broeden op een tweede vestiging waar ze zich willen focussen op Indische grillgerechten, wat ons betreft mag die annex van deze uitstekende zaak morgen al opengaan.

Sterren: 3,5/5

Eten: 8/10

Bediening: 7,5/10

Comfort: 7/10