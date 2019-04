Uit eten bij Octave: lokale klassiekers met een twist Sander Bral

09 april 2019

14u25 0 Antwerpen Puur Belgisch. Dat is wat er je te wachten staat in restaurant Octave van het recent geopende chocolademuseum Chocolate Nation aan het Astridplein. Op het menu Belgische klassiekers met een twist zoals kalfsstoofvlees met Lola bier of bitterballen in een melkchocoladesausje. Vergeet na het tafelen je exclusieve roze chocoladeparel niet.

Ondanks het kleurrijke interieur is het donker in Octave, net zoals de chocolade die het vertegenwoordigt in heel het belevingsmuseum Chocolate Nation aan het Centraal Station. Het complex met chocolade- en ijsatelier, workshopruimtes en Bean to Bar Laboratorium mocht na twee maanden opening al meer dan 25.000 bezoekers ontvangen van over heel de wereld en staat in de top 3 van TripAdvisor voor beste Antwerpse trekpleisters. We nemen boven plaats aan de gigantische ramen met zicht op het mooiste treinstation ter wereld.

We vliegen in de cocktails. Een betere gin-tonic, waarvan je niet meer kan zeggen dat er gin in zit en tonic, en een ‘dark & stormy’ die met zijn frisse en licht zurige smaak beter ‘light & stormy’ zou heten. Bij de longdrinks komen lekker krokante bitterballen met écht vlees, vergezeld van een mosterdsausje op basis van ganache van melkchocolade. Ook naast het museum wordt er dus met choco gespeeld.

Als voorgerecht de Vlaamse klassieker asperges met grijze garnalen, deze keer overgoten met een romige velouté. Daarin drijven zowel krokante groene als smeuïge witte asperges en perfect gegaarde kwarteleitjes. Het uitlikken van het bord met het complementaire chocoladebroodje dat we eerder al kregen, is een minder goed idee. Maar dat is wellicht onze eigen schuld. De linguini met bolognaiseragù kan als voorgerecht ook op veel bijval rekenen. Erg puur van smaak.

Een oordeel dat ook van toepassing is op de onglet of longhaas met een jus van geroosterde sjalot die daarna geserveerd wordt. De lamsbout met primeurgroenten, gekonfijte aardappel en zandwortel valt nog beter in de smaak. De typische lamssmaak is eerder subtiel aanwezig, misschien net iets té subtiel voor de liefhebber van de indringende ‘smaak van de stal’.

Als dessert zoeken we iets luchtiger dan chocola en dat vinden we in het fijn zurige citroentaartje. De crunch van gezouten karamel met ijs valt net iets zwaarder op de maag.

Voor het afscheid mogen we neuzen in een koffertje van zwart goud. Een rozige parel trekt onze aandacht. Een bepaalde soort cacaoboon krijgt blijkbaar een rozige schijn bij een specifiek verwerkingsproces dat pas twee jaar geleden ontdekt werd. Zo gaan we niet enkel naar huis met een goedgevulde maag maar ook een smakelijk geschiedenislesje.

****

Koningin Astridplein 7

03/207.08.18

www.octaveantwerp.be

elke dag open van 10u00 tot 22u00

voorgerecht: €8-17

hoofdgerecht: €18-28

dessert: €5-8

eten: 8/10

bediening: 7/10

comfort: 8/10