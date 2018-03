Uilen allicht op bestelling gestolen BAASJE PASCAL STAK HONDERDEN UREN IN AFRICHTING PATRICK LEFELON

15 maart 2018

02u31 0 Antwerpen De broers Dudi en Alex zijn spoorloos verdwenen uit de tuin van hun baasje Pascal D'Heu in Zandvliet. Dudi en Alex zijn twee Europese oehoes met manieren. "Ze zijn zo gehoorzaam als een afgerichte hond. Dat heeft mij jaren training gekost", zegt Pascal. De kostbare uilen zijn allicht op bestelling gestolen.

Drie jaar geleden kocht Pascal D'Heu twee Europese oehoes uit eenzelfde nest. Twee mannetjes die hij Alex en Dudi doopte. De dieren kwamen in zijn tuin te zitten, vastgemaakt met een touw aan een boomstronk. De beesten zijn veel te groot om in een volière te houden.





Pascal: "Mijn uilen zijn ruim 60 centimeter groot en wegen 5 kilo. Hun vleugels hebben een spanwijdte van bijna 2 meter. Daarom houden liefhebbers hun uilen of andere roofvogels in de tuin en niet in een kooi. Mijn uilen zijn tam. Ben ik zelf in de tuin, dan laat ik hen los en wandelen zij als een hond naast mij. Zij komen ook gras uit mijn hand eten."





Dieven drongen maandagnacht de tuin van Pascal aan de De Keyserhoeve binnen en gingen er met de twee uilen vandoor. Het gaat allicht om een diefstal op bestelling.





800 euro waard

Pascal: "Mijn tuin grenst aan een pleintje. Het kost weinig moeite om eens over de omheining te kijken en de uilen te zien zitten. De dieven waren professioneel uitgerust met netten en zware handschoenen om mijn uilen te vangen en dan hun touw waarmee zij aan de boomstronk vastzaten, los te maken. Uilen blazen wel wanneer zij gevaar lopen, maar niemand in de buurt heeft maandagnacht iets verdacht gehoord en gezien."





Voor een goed afgerichte uil betalen liefhebbers tussen 700 en 800 euro. Pascal vindt het vooral erg dat de honderden uren training in enkele minuten tijd zijn tenietgedaan. "Het is nu heel stil en leeg als ik 's morgens in mijn tuin kom", sakkert Pascal.





Dierenactivisten

Frank Lens van Uilenhof Wuustwezel die zelf uilen kweekt en africht, krijgt tegenwoordig vaker berichten over diefstallen. "Soms is dat het werk van dierenactivisten. Die fanatici vinden dat roofvogels niet in gevangenschap mogen gehouden worden en laten de dieren 's nachts los. Met wat geluk keren die roofvogels dan vanzelf terug naar hun eigenaar." De meeste diefstallen gebeuren volgens Frank echter op bestelling. Roofvogels zijn wel geringd en gechipt maar kenners hebben er weinig moeite mee om die ring te verwijderen en te vervangen door een nieuwe ring.





Frank Lens: "Ikzelf verkoop alleen uilen aan liefhebbers die echt iets van vogels kennen. Het blijven roofvogels die met hun scherpe bek gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. Je moet zorgen dat je altijd de baas blijft over je vogel. Sommige eigenaars staan daar niet bij stil. Tot zij eens een flinke knauw krijgen van hun uil."





Wie tips heeft over de gestolen uilen kan terecht bij Pascal D'Heu op passan@outlook.be