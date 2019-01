UA stelt ethische vragen bij zelfrijdende auto’s Dieter Lizen

04 januari 2019

17u25 0

De Universiteit Antwerpen gaat haar studenten handelsingenieur en TEW een keuzevak aanbieden rond de ethische vraagstukken die big data en artificiële intelligentie oproepen. Veel bedrijven zien in big data en AI grote opportuniteiten op het vlak van digitalisatie.

“Big data en AI kunnen worden gebruikt om logistiek te optimaliseren, om fraude op te sporen, om correcter te vertalen dan een menselijke tolk… De mogelijkheden zijn eindeloos”, vertelt prof. David Martens. “Zeker als bedrijfsleiders denken hun kosten te kunnen verminderen, onderzoeken ze graag de mogelijkheden van deze technologieën. In dit nieuwe vak zullen de ethische vragen die deze technologieën opwerpen, behandeld worden.”

Het is al duidelijk dat artificiële intelligentie op basis van big data op korte termijn ook zal kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld menselijke genen te bewerken. Maar kan je dat ethisch wel maken? Of de ethische vragen rond de artificiële intelligentie van zelfrijdende auto’s: als een aanrijding onvermijdelijk is, worden dan moeder met kinderwagen of drie bejaarden aangereden? Dat soort vraagstukken zullen in de cursus aan bod komen.

Bedoeling van het vak is dat studenten niet enkel de nieuwe technologieën leren kennen, maar ook zelf leren inschatten waar de ethische grenzen liggen.