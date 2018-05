Twintigers opgepakt voor voetzoeker Bosuil 25 mei 2018

De Antwerpse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de oorverdovende voetzoeker die op 12 mei net voor de match Antwerp-STVV op de Bosuil ontplofte. De knal was zo luid dat vijftien supporters doktersverzorging nodig hadden. De dag nadien bood zich nog een tiental supporters in het ziekenhuis aan, omdat ze last hadden van oorsuizingen.





De twee verdachten, een man van 24 uit Wijnegem en een man van 28 uit Deurne, werden geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden in het stadion. Beiden zeggen niets met de voetzoeker te maken te hebben. Zij kregen de camerabeelden van de politie te zien, maar ook dan hielden zij hun onschuld staande.





Het Antwerpse parket moet nu beslissen of er voldoende aanwijzingen tegen de twee verdachten zijn om hen voor de rechtbank te vervolgen. (PLA)