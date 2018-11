Twintigers die seksfilmpjes maken, worden vervolgd voor kinderporno BJS

29 november 2018

Twee twintigers riskeren tot 5 jaar cel voor het maken en verspreiden van zelfgemaakte seksfilmpjes. Het parket is niet mals en vervolgt voor verkrachting en kinderporno.

“Je gaat geslagen worden als je niet doe wat ik wil”, had Donald M. (20) uit Essen naar zijn toenmalig minderjarig vriendinnetje ge-sms’t. Volgens de procureur vertolkte het berichtje treffend hoe M. en zijn kompaan Noureddine B. (20) uit Wilrijk naar vrouwen kijken.

De feiten kwamen aan het licht nadat een Nederlands meisje eind 2016 naar de politie stapte. Ze vond dat ze door een van de beklaagden was misbruikt na een nachtje stappen in Antwerpen. De politie onderzocht daarop de gsm’s van Donald M. en Noureddine B. en vond tal van bedenkelijke filmpjes. De beelden zouden onder vrienden gedeeld zijn via Snapchat.

Vastgebonden aan stoel

Het duo hield er blijkbaar een liederlijk seksleven op na. Op de gsm van Noureddine B. stond bijvoorbeeld een filmpje waarop te zien was hoe Donald M. werd bevredigd door een meisje, dat aan een rieten stoel was vastgebonden. In een ander filmpje, dat de naam ‘Gangbangsessie’ droeg, was een ander jong meisje te zien.

Het parket vond de feiten verwerpelijk en vervolgt het duo wegens verkrachting, aanranding van de eerbaarheid én het verspreiden van kinderporno. Donald M. riskeert 5 jaar cel, Noureddine B. hangt 4 jaar cel boven het hoofd. De beklaagden werden vorige maand nog zwaar gestraft voor hun betrokkenheid bij een steek- en vechtpartij tussen jeugdbendes uit Merksem en Brasschaat.

“Slechte humor”

De verdediging ontkent dat er sprake is van verkrachting: “Er was duidelijk sprake van wederzijdse toestemming”. Dat er voor het verspreiden van kinderporno wordt vervolgd, vonden de advocaten fel overdreven. Meester Thibaud Delva: “Tegenwoordig leggen jongeren met hun smartphone écht alles vast. De filmpjes getuigen van een bedenkelijke moraal en slechte humor… Maar kinderporno? Ik denk het niet. Die meisjes zijn leeftijdsgenoten en onze cliënten hebben de filmpjes nooit geëxploiteerd.”

Vonnis op 2 januari.