Twintigers die seksfilmpjes maken, schuldig aan kinderporno BJS

03 januari 2019

08u13 0 Antwerpen Twee twintigers zijn veroordeeld tot celstraffen van 5 en 4 jaar cel voor het maken en verspreiden van zelfgemaakte seksfilmpjes. De rechtbank is niet mals en acht het duo schuldig aan verkrachting én kinderporno.

Het eerste wapenfeit van Donald M. en Noureddine B.` vond al eind 2016 plaats. Een 20-jarig Nederlands meisje was toen naar de politie gestapt omdat ze door de beklaagden was misbruikt na een nachtje stappen in Antwerpen. Het slachtoffer vermoedde dat de twee haar cocaïne hadden laten proberen om haar te bedwelmen.

Begin 2017 liep een nieuwe klacht binnen. Het was de moeder van een destijds 17-jarig meisje die de politie vertelde dat haar dochter was gefilmd terwijl ze seks had met Donald M. Noureddine B. zou het allemaal met zijn smartphone gefilmd hebben en vervolgens onder vrienden hebben verspreid.

De politie onderzocht daarop de gsm's van Donald M. en Noureddine B. en vond tal van bedenkelijke filmpjes. Het duo hield er blijkbaar een liederlijk seksleven op na.

Vastgebonden aan stoel

Op de gsm van Noureddine B. stond bijvoorbeeld een filmpje waarop te zien was hoe Donald M. werd bevredigd door een meisje, dat aan een rieten stoel was vastgebonden met tape. "Dat was om te acteren. We hadden dat op voorhand afgesproken en deden alsof", zou M. later verklaren.

De rechtbank vindt de feiten verwerpelijk en acht het duo schuldig aan verkrachting, aanranding van de eerbaarheid én het verspreiden van kinderporno. Donald M. werd veroordeeld tot 5 jaar cel en 4.000 euro boete. Hij moet zich daarna nog eens 5 jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank. Noureddine B. krijgt 4 jaar cel en 4.000 euro boete.

De beklaagden werden twee maanden geleden nog zwaar gestraft voor hun betrokkenheid bij een steek- en vechtpartij tussen jeugdbendes uit Merksem en Brasschaat. (BJS)