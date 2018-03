Twintiger maakt dolle rit met gestolen Volvo 27 maart 2018

Sultan Z. (20) uit Mechelen maakte op 11 oktober 2017 de Antwerpse straten onveilig met een dolle rit. Enkele dagen ervoor ging hij er in de parking Kathedraal in Mechelen ervandoor met een Volvo. Gisteren stond hij voor die diefstal én gewapende weerspannigheid terecht.





Het parket vorderde gisteren een celstraf van twee jaar en een geldboete van 200 euro effectief. De twintiger beschikt ondanks zijn jonge leeftijd al over een goed gevuld strafregister. "Vorige jaar werd hij geflitst aan een hoge snelheid en de politie ging in de achtervolging. Hij zette zich niet meteen een de kant. Pas op de singel in Antwerpen werd hij klemgereden", aldus het parket. Nog volgens het parket, weigerde de jongeman in eerste instantie om uit te stappen. "Hij wou nog wegrijden en reed doelbewust in de richting van een politie-inspecteur", klonk het nog. Daarom stond hij niet enkel terecht voor de diefstal van de wagen maar ook voor gewapende weerspannigheid. De eigenares van de Volvo kwam zich burgerlijke partij stellen en vroeg een schadevergoeding ongeveer 7.000 euro.





De verdediging kwam gisteren de vrijspraak vragen voor de diefstal en vroeg een straf met uitstel voor de weerspannigheid. Volgens hen hebben de zes maanden voorhechtenis hem de ogen geopend om zijn leven opnieuw op de rails te krijgen. "Ik heb die auto niet gestolen maar gehuurd via een kennis", zei Z. aan rechter Erika Colpin. "En weerspannig? Nee, ik moest de deur openen maar tegelijk mijn handen omhoog houden. Hoe gaat dat dan? Met mijn mond." Vonnis in de zaak volgt op 9 april. (TVDZM)