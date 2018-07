Twintig kunstige nijlpaarden sieren binnenstad 09 juli 2018

Twintig grote en kleine nijlpaarden sieren de Antwerpse straten in het kader van Hippo Parade Antwerp 2018. Dat is een project dat geld wil inzamelen voor drie lokale goede doelen. De kunstwerken kaderen binnen de eerste editie van Hippo Parade Antwerp 2018. De drie lokale goede doelen werken met en ondersteunen jongeren. Het gaat om voetbalclub City Pirates, Hand in Hand: Samen tegen Kinderreuma en Moeders voor Moeders. Initiatiefnemer is kunstenaar Ludo Modelo. Hij haalde het idee uit Australië. "Een bevriend kunstenares maakte er beelden ten voordele van de plaatselijke zoo. Dat was daar een ongelofelijk succes. Dat idee is twee jaar lang in mijn hoofd blijven rondspoken en begin dit jaar is dat plots heel concreet geworden", vertelt de kunstenaar. Ludo koos voor nijlpaarden omwille van hun grote mond. "Mensen zeggen altijd dat Antwerpenaren een grote mond hebben en als rasechte Antwerpenaar kan ik dat alleen maar beamen", lacht Ludo. "De nijlpaarden symboliseren dat. Ze zien er lieflijk en schattig uit, maar eigenlijk zijn ze levensgevaarlijk." Acht Antwerpse en twee Nederlandse kunstenaars werkten zes weken aan de nijlpaarden.





Op 4 oktober worden de beelden geveild in Urban City. Die opbrengst wordt verdeeld onder de drie goede doelen. De nijlpaarden staan nog tot 30 september verspreid over de hele binnenstad.





Op www.hippoparade.be vind je een plannetje met alle locaties. (ADA)