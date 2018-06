Twintig keer geld gepikt met zelfde smoes 27 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Een 38-jarige keurige man uit Hoboken is veroordeeld tot twee jaar cel voor oplichting van wel twintig slachtoffers. De man diste altijd dezelfde smoes op: "Ik heb mij buitengesloten uit mijn appartement. Kun je mij wat geld lenen om de reservesleutel bij mijn moeder op te halen?"

Twintig euro hier, honderd euro daar, vijftig euro ginder. Oplichter Bert Van Hout wekte nooit argwaan als hij iemand aansprak voor geld. Slachtoffer Jean V. kan dat getuigen. "Ik hou op maandag de kerk in Hoboken open. Dan is er wekelijkse markt. Vlak aan de kerk sprak die keurige man mij aan. Hij had zich buitengesloten en moest dringend naar zijn moeder in Leuven voor de reservesleutel. Maar hij kon niet aan zijn geld. Of ik hem wat kon lenen?"





Nette man

Jean vond het zo'n nette, betrouwbare man dat hij aan de geldautomaat 100 euro afhaalde en het hem meegaf. De man zou het de dag nadien zéker terugbrengen. Hij noteerde de naam en het adres van Jean.





De dagen nadien gebeurde er niets. Jean meldde het voorval aan de politie maar dacht niet dat hij er nog ooit iets van zou horen. Tot hij gisteren een oproeping voor de correctionele rechtbank.





De politie had een twintigtal slachtoffers verzameld. Bert Van Hout had zowat in het hele land toegeslagen: Hoboken, Ardooie, Roeselare, Kuurne, Leuven, Kasterlee, Arendonk, Mol, Ham, Turnhout, Kasterlee,.... De slachtoffers waren meestal mensen die aan een school of een kerk waren verbonden. Verschillende priesters trapten in de val van de nette, betrouwbare oplichter. Eén van hen betaalde hem zelfs een Rail Pass, een andere leende hem geld en twee tickets voor De Lijn.





De rechter vond het welletjes en strafte Bert Van Hout met twee jaar celstraf en een geldboete van 1.600 euro. Van Hout daagde niet op voor zijn proces. (PLA)