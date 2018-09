Twintig jaar na aanvraag volledig vernieuwd BASISSCHOOL AFRIT ZUID VOLTOOIT BROODNODIGE RENOVATIE DAVID ACKE

04 september 2018

02u39 0 Antwerpen Twintig jaar nadat de eerste subsidieaanvraag werd ingediend, kunnen de leerkrachten en leerlingen van basisschool Afrit Zuid eindelijk terecht in hun volledig vernieuwde school. "Dit nieuwe schooljaar is een nieuwe start voor de hele school."

"Twintig jaar geleden schreef ik mijn zesjarige zoon hier in als moeder. De toenmalige directie zei me dat ze een subsidieaanvraag hadden ingediend om de school een complete make-over te geven. Vandaag is mijn zoon 26 en afgestudeerd", vertelt directrice Anne Boeken. Om maar aan te geven hoe lang het heeft geduurd voor basisschool Afrit Zuid de broodnodige renovatie kon voltooien. Dat het zolang duurde, heeft alles te maken met de subsidiërende overheid AGION. "Zij verzamelen alle aanvragen over heel Vlaanderen. Pas wanneer zij die aanvraag goedkeuren, kan er gestart worden met de renovatiewerken. Het probleem is dat er heel wat aanvragen binnenkomen en dat er te weinig budget is om iedereen te kunnen helpen", vertelt Boeken. Maar ondertussen verslechterde de toestand van de lokalen van Afrit Zuid zienderogen. Het schoolbestuur knapte tussendoor wat karweitjes op maar dat waren maar tijdelijke oplossingen. "Het was dweilen met de kraan open. En na verloop van tijd kwam zelfs de veiligheid van onze leerlingen in gevaar en dat is het laatste wat je wil."





Rompslomp

Tussendoor kreeg Afrit Zuid doorlichting en dat zorgde soms voor vreemde situaties. "Zoals elke school kregen wij ook doorlichting. We kregen dan de opmerking dat bepaalde zaken niet in orde waren of onveilig. We beaamden dat natuurlijk en zeiden dat we wachtten op subsidies. Maar dat is een andere dienst, kregen we te horen", gaat Boeken verder. "Op de duur beland je in een administratieve rompslomp." Maar vooral het probleem rond capaciteitstekort in Antwerpen zorgde voor frustraties. "Vier jaar geleden stak dat probleem te kop op. Te weinig plaatsen voor te veel kinderen. En dat terwijl wij lege lokalen ter beschikking hadden maar die konden door het wachten op de renovatie niet gebruikt worden." Dat capaciteitsprobleem in Antwerpen zorgde er dan wel voor dat Afrit Zuid drie jaar geleden eindelijk haar broodnodige subsidiegeld kreeg.





Het hele gebouw werd gestript en volledig opnieuw opgebouwd. Het resultaat is een gloednieuwe school voor tweehonderd leerlingen. Geen suffe klaslokalen maar strakke moderne open ruimtes die ingedeeld zijn in verschillende leef-, speel- en werkhoekjes. "De lokalen op de gelijkvloerse verdieping hebben zelfs een mezzanine waar de kinderen rustig kunnen lezen", zegt een trotse directrice. Voor de bouw van hun nieuwe school deed scholengroep CKSA beroep op architect Gie Bresseleers. "Dat was een erg vlotte samenleving. Hij vroeg ons naar ons idee van de school en hij zou dat omzetten in de realiteit. En dat is fantastisch gelukt."