Twintig jaar cel voor drugsbaron die cocaïne tussen ananas verstopt Patrick Lefelon

28 maart 2019

12u12 3 Antwerpen De rechters in het hof van beroep geven hun eigen invulling aan de Antwerpse ‘War on Drugs.’ Drie kopstukken van een cocaïnebende zijn veroordeeld tot straffen van tien, vijftien en zelfs twintig jaar cel. Een aanzienlijk zwaardere straf dan de kopstukken in eerste aanleg hadden gekregen. Zij werden rijk met cocaïnesmokkel vanuit de Dominicaanse Republiek.

De bende van de Antwerps/Marokkaanse drugsbaronnen Rachid Bouazza en Abendi Gril wordt schuldig bevonden aan grootschalige cocaïnesmokkel in de loop van 2014. Vermoedelijk heeft de bende minstens een tiental containers met cocaïne ingevoerd. De douane kon er twee onderscheppen.

Die onderschepping zorgde destijds voor paniek bij drugsbaron Adbendi Gril. “Mijn vriendin is niet zwanger”, vloekte hij toen hij naar zijn kompaan Rachid Bouazza belde. Gril bedoelde eigenlijk: “Er steekt geen 336 kg cocaïne in mijn geleverde container met ananas.” De politie had de drugs er al uitgehaald. “Verdomme, tien keer gaat het goed en nu is het mis”, voegde Gril er nog aan toe.

Volgens het Antwerpse parket liepen de opbrengsten in de miljoenen. Bij de Rotterdamse fruithandelaar Ron Beijer, die met zijn firma de containers met ananas en cocaïne invoerde, vond de politie twee plastic zakken met 100.000 euro, in briefjes van 500. “Een betaling voor het advies aan een zakenpartner”, beweerde Ron Beijer. In het dossier steekt echter een telefoontap waarin bendeleider Adbendi Gril zegt dat fruithandelaar Ron Beijer nog één miljoen euro te goed had.

Kopstukken Gril en Bouazza zijn op de vlucht en kwamen nooit naar hun proces. In eerste aanleg kregen zij de zwaarste straffen. Bouazza wiens strafblad rijkelijk gevuld is, kreeg veertien jaar cel, Gril tien jaar. Fruithandelaar Ron Beijer kreeg 8 jaar cel. Die straffen waren zwaarder dan de openbare aanklager had geëist.

De zaak werd afgelopen weken overgedaan voor het Antwerpse hof van beroep, omdat zowel verdachten als het parket beroep hadden aangetekend. De beroepsrechters deden er vanmorgen nog een schepje bovenop. Het voortvluchtige kopstuk Rachid Bouazza kreeg de zwaarste klap: 20 jaar cel (+6 jaar). Voor Abendi Gril wordt de straf verzwaard tot 15 jaar (+5 jaar). De ondertussen gepensioneerde fruithandelaar Ron Beijer werd de straf eveneens verzwaard tot 10 jaar (+2 jaar).

Voor de andere verdachten blijven de straffen dezelfde als in eerste aanleg of worden die licht verhoogd.