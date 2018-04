Twintig bewoners van dak gered tijdens brand in appartement 06 april 2018

02u51 0 Antwerpen Vijf personen zijn gisterenavond naar het ziekenhuis gebracht na een appartementsbrand aan de Halewijnlaan op Linkeroever. Twintig personen waren naar het dak van het appartemensblok van zestien verdiepingen hoog gevlucht.

Er brak brand uit op de vijfde verdieping van het gebouw. "Er ontstond heel veel rookontwikkeling in de traphal waardoor een twintigtal personen het dak van het gebouw moesten opvluchten", weet Jasmien O, woordvoerster van Brandweer Zone Antwerpen. "Onze teams hebben die mensen via dezelfde traphal kunnen bevrijden, vijf van hen werden bevangen door de rook en werden naar het ziekenhuis gebracht. Vier daarvan waren nog bij positieven, één persoon werd met een brancard afgevoerd."





Omdat er veel ziekenwagens opgetrommeld moesten worden en gezien de omvang van de appartementsblok werd het medisch interventieplan even afgekondigd. "Maar dat werd al snel weer afgekondigd", gaat O verder. "De situatie was relatief snel onder controle. We bleven wel nog lang ter plaatse om het gebouw te ventileren en nazicht te doen. De schade moet nog opgemeten worden maar het appartement waar de brand ontstond, is alvast onbewoonbaar verklaard." De oorzaak moet nog onderzocht worden, vermoedelijk gaat het om een technisch defect aan een elektriciteitskast. (BSB)