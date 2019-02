Twintig bestuurders onder invloed van drugs lopen tegen de lamp Sander Bral

23 februari 2019



De verkeerspolitie hield zaterdagochtend een controleactie met het fietsteam Orida. Er werd gecontroleerd op het gebruik van drugs en alcohol in het verkeer. De controleposten werden in alle vroegte op verschillende plaatsen opgeworpen. 542 bestuurders werden gecontroleerd. 27 van hen reden wel effectief onder invloed. Elf Bestuurders reden onder invloed van alcohol. Vijf van hen hadden alcohol met drugs gecombineerd. Los daarvan legden vijftien bestuurders een positieve speekseltest af. Zestien personen van diegenen die onder invloed reden, zagen hun rijbewijs ingetrokken worden voor vijftien dagen. Eén van de betrokken reed met de wagen terwijl hij eigenlijk een rijverbod achter zijn naam had staan. Omdat hij niet zelf zijn rijbewijs ingeleverd had, stond het geseind voor inbeslagname. Dat is dan ook onmiddellijk gebeurd.