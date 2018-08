Tweede zuuraanval op Sint-Jansplein in 1 week Dader gooit ammoniak naar man, maar weet niet meer waarom NINA BERNAERTS

04 augustus 2018

02u35 0 Antwerpen Op het Sint-Jansplein heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zich opnieuw een 'zuuraanval' voorgedaan. Een Afghaanse man, Achmed (49), raakte daarbij zwaargewond aan de ogen. De aanvaller, een Marokkaanse man (40), zegt zich niets meer te kunnen herinneren.

Compleet zinloos geweld, dat is de teneur op het Sint-Jansplein na de tweede zuuraanval op een week tijd. Cafébaas, Mohamed Bouassem zag alles gebeuren. "Achmed was hier iets komen drinken, hij komt hier wel vaker over de vloer. Ik ken Achmed al langer, een brave Afghaan, al een beetje ouder. Op een gegeven moment vertrekt hij, met een paar pintjes op en hij staat een beetje verder op de stoep toen een Marokkaan uit de nachtwinkel kwam, een junk. Ik weet niet wat die man bezielde, maar zonder enige aanleiding haalt die een fles uit zijn rugzak en kapt die over Achmed", zegt de cafébaas. De man heeft onmiddellijk door dat het goed fout gaat en roept omstaanders een ambulance te bellen. Zelf haalt hij enkele liters water.





Zwaar onder invloed

De politie was snel ter plaatse, maar de dader had al het hazepad gekozen. "Tot plots drie uur later die man hier helemaal stoned achter sigaretten kwam vragen. Eerlijk gezegd: ik vertrouwde hem voor geen haar, straks nam hij opnieuw zijn fles. Ik heb opnieuw de politie gebeld. De man rende de parkeergarage in. De politie was hier gelukkig snel, ze hebben hem daar dan ook kunnen vatten."





De politie bevestigt het verhaal maar spreekt wel van een caféruzie. Wat vast staat is dat de dader alleszins zwaar onder invloed was. De man staat ook gekend voor drugsfeiten en het is waarschijnlijk de reden waarom hij een fles Everyday-ammoniak op zak had. Pas gisteren in de late namiddag was hij nuchter genoeg om verhoord te worden. "Het verhoor liep eerst erg moeizaam, er moest een tolk bij te pas komen en het heeft erg lang geduurd vooraleer de man zijn roes had uitgeslapen. In de late namiddag konden we dan eindelijk aan het verhoor beginnen en de man verklaarde zich niets meer van de feiten te herinneren. Hij wordt morgen (vandaag, red.) voorgeleid bij de onderzoeksrechter", zegt woordvoerder van de lokale politie, Sven Lommaert.





Het is akelig dat op het levendige Sint-Jansplein zich nu voor de tweede keer deze week een 'zuuraanval' voordoet. "Maar beide zaken hebben absoluut niets met elkaar te maken. Het gaat louter om toeval," zegt Lommaert.





Cafébaas Mohamed, die al 18 jaar een vaste waarde is op het plein, laat alvast weten dat de politie meer mag komen controleren. "Op het Coninckplein is er een alcoholverbod op de openbare ruimte, dat mogen ze gerust doortrekken naar hier. Dat zou ons al heel wat vooruit helpen. De laatste maanden hebben we wel wat last van alcohol- en drugsoverlast."