Tweede aanslag tegen drugsverdachte 21 juni 2018

02u53 0 Antwerpen De drugsmaffia blijft mekaar opzoeken. Zondagnacht was Moraad El K. aan de beurt. Zijn eethuis Mr. Noodles in de Abdijstraat op het Kiel werd onder vuur genomen. In het rolluik zitten minstens 6 kogelgaten. De zaak is al een tijdje gesloten wegens verbouwingen.

Moraad El K. loopt sinds 2012 in de kijker van het Antwerpse gerecht.. De 28-jarige man werd eind 2016 opgepakt in het onderzoek Makreel. Makreel staat voor de Antwerpse bende van Jimmy H. en Abdelilah E.M. Zij hebben volgens het Antwerpse parket minstens 842 kilo cocaïne ingevoerd via de haven. Twee partijen van 322 en 220 kilo heeft de douane onderschept. Bij de arrestaties werden negen pistolen, veertien luxewagens en één miljoen euro cash geld in beslag genomen. Het proces 'Makreel' volgt dit najaar.





Tussenpersoon

Moraad El K. wordt gezien als een tussenpersoon tussen handlangers in de haven en de grotere drugsbaronnen in Nederland. Zo reisde hij enkele keren naar Thailand en Dubai in het gezelschap van drugsverdachten. De man heeft ook een eethuis in Marokko.





De schietpartij op het eethuis Mr. Noodles in de Abdijstraat heeft mogelijk te maken met een andere drugsbende die vorige maand ook een frituur in Deurne-Noord onder vuur nam. Dat frituur hoort toe aan Matin K., ook een zware jongen van het Kiel.





BMW in brand gestoken

De federale gerechtelijke politie heeft het onderzoek naar de nieuwe schietpartij overgenomen. Voor Moraad El K. is dit de tweede aanslag. Een maand geleden werd zijn BMW X5 op de oprit van zijn woning in Hove in brand gestoken (PLA)