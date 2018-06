Twee zwaargewonden bij botsing aan Kennedytunnel 06 juni 2018

Op de Antwerpse ring zijn maandagavond twee zwaargewonden gevallen bij een kop-staartbotsing ter hoogte van Antwerpen-Zuid nabij de Kennedytunnel. Een bestelwagen reed er achteraan in op een vrachtwagen die in de file stond door de nachtelijke onderhoudswerken die deze week plaatsvinden in de tunnel.





Het ongeval gebeurde net voorbij de aansluiting van de E19 met de Ring, in de richting van Gent. Beide inzittenden raakten zwaargewond. De passagier moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.





Het busje was vroeger van ziekenhuisgroep Gasthuiszusters Antwerpen en droeg nog de belettering. Gasthuiszusters Antwerpen liet weten dat het busje verkocht is aan particulieren. De inzittenden waren evenmin personeelsleden van GZA. (PLA)