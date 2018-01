Twee woningen onbewoonbaar na zware brand 02u32 0 Foto Marc De Roeck Deze woning in de Florastraat - nr 92 - brandde volledig uit.

De brandweer van Antwerpen werd maandagnamiddag opgetrommeld voor een zware woningbrand in de Florastraat in Borgerhout. In een achterliggende woning die niet meteen vanop straat te bereiken was, sloegen de vlammen uit het gebouw. Er was ook een hevige rookontwikkeling. "Het nummer 92 waar de brand begonnen is, is volledig verloren", vertelt Hans Somers van de brandweer Zone Antwerpen. "Dat huis is voor lange tijd onbewoonbaar. Het nummer 94 liep zeer zware rookschade op en zal ook een tijdje niet bewoonbaar zijn. Tenslotte was er ook bij het nummer 96 rookschade. Ook een achterliggende loft liep nog schade op." Hoe de brand is ontstaan was niet helemaal duidelijk. De enige bewoonster in de twee zwaarst getroffen panden die thuis was, zou verklaard hebben dat ze een bad had genomen en dat ze een krultang was vergeten in de zetel. Toen ze terug in de woonkamer kwam, was de brand volgens de vrouw al hevig aan het woeden. De bewoonster werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de brand echt ontstaan is en wat de precieze gevolgen zijn. (VTT)