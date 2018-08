Twee winkeldieven stelen voor 610 euro 04 augustus 2018

Een patrouille van het wijkonderzoeksteam west van de lokale politie kon tijdens toezicht op de Meir twee dames vatten in een grootwarenhuis. De inspecteurs stelden vast dat de dames de alarmstickers van enkele parfumflesjes verwijderden en nadien de winkel verlieten zonder te betalen. Beide verdachten werden bij het buitenkomen staande gehouden door de politie. In hun tassen staken nog verschillende gestolen spullen uit andere winkels op de Meir. In totaal hadden de twee dievegges voor meer dan 610 euro aan spullen buitgemaakt. Ze werden ter plaate gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan. (BSB)