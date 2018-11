Twee sterrenzaken erbij (op amper 100 m afstand) FRANQ en Nathan ontvangen eerste Michelinster Erik De Troyer

19 november 2018

19u25 0

Antwerpen heeft er sinds gisteren twee nieuwe Michelinsterren bij: restaurant-hotel FRANQ en restaurant Nathan. The Jane en ‘t Zilte blijven de culinaire toppers met twee sterren.

Restaurant Nathan in de Lange Koepoortstraat bestaat sinds 2016. “Ik heb het geluk gehad dat ik kon werken bij het Hof Van Cleve, Pastorale en Dôme, allemaal zaken met Michelinsterren. Dus dat maakt alles wat gemakkelijker”, legt chef-kok Nathan Van Echelpoel uit.

Nathan runt de zaak samen met zijn vriendin Eva Van de Peer. “Het was altijd de bedoeling om het samen te doen. Ik doe de keuken en Eva doet de zaal. Dat is even wennen natuurlijk, maar uiteindelijk is dat een zalige manier van werken.”

Beide Michelinsterren bevinden zich op zo’n 100 meter van mekaar. Restaurant FRANQ is gevestigd in het gelijknamig hotel in Kipdorp. “Een restaurant in een hotel zorgt toch altijd voor wat drempelvrees. Om één of andere reden stappen de mensen er minder snel binnen”, zegt chef-kok Tim Meuleneire. Hij verdiende zijn strepen als kok van De Koopvaardij. “Dat restaurant hebben we enkele jaren geleden opgedoekt omdat de financiële crisis om de hoek kwam kijken. Dat maakte het een pak moeilijker om een restaurant te runnen. Gelukkig is mijn pad dan dat van Kristel Geubels gekruist. Via haar heb ik deze kans gekregen om te koken met lokale topproducten.”

Drempelvrees

“Normaal gezien zijn we een hotel van 39 kamers met een restaurant aan, maar ik denk dat deze avond de verhouding omgedraaid heeft”, zegt Kristel. “Voortaan zijn we een restaurant met een hotel aan”, lacht ze. “We zullen het morgen wel merken aan de telefoon. Ik vermoed dat die ster in elk geval zal helpen om de drempelvrees wat weg te werken.”

Ook de andere Antwerpse restaurants doen het goed. Alle sterrenrestaurants behouden hun sterren. The Jane en ‘t Zilte blijven met twee sterren de culinaire top in Antwerpen.

Opvallend is ook dat de provincie Antwerpen het bijzonder goed doet. Er zijn intussen 25 sterren verdeeld in heel de provincie. Dat is er nog één minder dan West-Vlaanderen maar de provincie Antwerpen komt wel met rasse schreden dichterbij. In West-Vlaanderen gingen dit jaar zes sterren verloren (onder meer door het stoppen van Hertog Jan). In Antwerpen geen enkele.