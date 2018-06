Twee scholen krijgen project rond Nederlandse les voor ouders 07 juni 2018

Twee Antwerpse scholen op het Kiel zullen volgend schooljaar een vervolgtraject starten onder de naam Kaap+ om ouders te begeleiden naar een betere kennisvan het Nederlands. Het stedelijk project Kaap begeleidde in 10 jaar al 2.000 ouders.





"Het gaat, meer nog dan om Nederlands leren, om het participeren aan het schoolgebeuren", zegt schepen van Onderwijs Claude Marinower. "Ze leren een agenda en rapporten lezen maar ook schoolrekeningen begrijpen en betalen. De oudercontacten, deelnemen aan sociale activiteiten op school en vrijetijdsbesteding komen ook aan bod. Zo verbetert de communicatie tussen het schoolteam en anderstalige ouders."





In de praktijk zijn het vooral mama's die zich inschrijven voor de Nederlandse lessen. Aouahif Boutayi is één van hen: "Ik volgde lessen in een Centrum Voor Volwassenenonderwijs maar stopte daarmee toen ik zwanger werd. Nu pik ik het Nederlands terug op. Ik vind het geweldig. Ik kan mijn kinderen nu tenminste helpen bij hun huiswerk."





Het is nog niet bekend op welke 2 Kielse scholen ouders volgend jaar kunnen starten met het Kaap+ vervolgprogramma.





