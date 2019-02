Twee Roemenen verdacht van illegale diamantsmokkel Sander Bral

27 februari 2019

13u25 0

Taskforce Goudi en de mobiele eenheid van de lokale politie organiseerden maandag een controleactie in de diamantwijk. Goudi focust zich op handelaars in de buurt en op personen die mogelijk willen stelen of overvallen. Bij controle en toezicht op een goudwinkel werden twee Roemenen gespot die zich verplaatsten met een voertuig met buitenlandse kentekenplaten. Ze werden in het bezit gevonden van drie ruwe diamanten zonder het nodige Kimberley-certificaat. Die certificaten moeten de ruwe diamanten vergezellen bij de import en de export om zo de handel in conflictdiamanten te voorkomen en te bestrijden. Er kan dus vermoed worden dat het hier ging over de smokkel van ruwe diamanten die in Antwerpen aan de man zouden gebracht kunnen worden.