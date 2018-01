Twee nieuwe waterbustrajecten noordelijke route op Schelde én verbinding op Albertkanaal JONATHAN BERNAERTS

03u00 0 De zuidelijke lijn vaart al sinds augustus, dit jaar komen er dus twee nieuwe routes bij. Antwerpen Er komen dit jaar twee nieuwe waterbustrajecten. Havenbedrijf Antwerpen gaat fors investeren in een noordelijke route op de Schelde én in een verbinding Wijnegem-Antwerpen via het Albertkanaal. "We gaan resoluut voor de modal shift en vervangen vervoer over de weg door alternatieve transportmiddelen."

Havenbazen luiden al geruime tijd de alarmbel: de impact van het fileleed in en rond Antwerpen op hun personeelsbeleid is enorm. "We zijn al veel mensen kwijt en vinden moeilijk nieuwe werknemers. Of het nu gaat over dokwerkers of ingenieurs", klaagde de topman van DP World in september in uw krant. Volgens Fernand Huts van Katoen Natie noopt de prangende mobiliteitsproblematiek hem tot drastische maatregelen: hij neemt sinds kort liever geen personeel van rechteroever aan. "Omdat die toch nooit meer op tijd op linkeroever (waar het gros van de havenoverslag gebeurt) geraken", motiveert Huts zijn beslissing. Voor het Havenbedrijf Antwerpen is het verbeteren van het woon-werkverkeer voor de werknemers een van dé doelstellingen voor 2018. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers van de Antwerpse haven. Daarbij denken ze in de eerste plaats aan de Antwerpse waterwegen. Havenbedrijf Antwerpen wil in 2018 zes extra waterbussen inzetten: drie schepen om de noordelijke route op de Schelde bevaren, twee schepen die Wijnegem via het Albertkanaal met de stad verbinden en een reserveschip. Het kostenplaatje? 1,3 miljoen euro per operationele waterbus.





15.000 passagiers

Sinds een half jaar varen op de Schelde al twee waterbussen tussen Antwerpen en Hemiksem. Van die zuidelijke lijn maken per maand gemiddeld 15.000 passagiers gebruik.





"Wie vanuit Berendrecht of Zandvliet naar het Deurganckdok moet, heeft alleen de wagen als optie, of moet met de fiets helemaal rondrijden via de stad", zegt Verlinden. "Met de waterbus kan de Schelde dan gekruist worden. Er komen op de Schelde aanlegsteigers ter hoogte van het Steenplein, het Droogdokkenpark, Sint-Anneke, de jachthaven op Linkeroever, de Ketenislaan, Lillo-Fort en Fort Liefkenshoek."





"Omdat we de fileproblematiek vanuit het oosten van Antwerpen kennen, plannen we ook een verbinding over het Albertkanaal. Vanop het sluizencomplex in Wijnegem kan je al dan niet met de fiets opstappen, om dan aan het Havenhuis aan te komen", aldus Verlinden.