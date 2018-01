Twee nieuwe megakranen voor DP World 23 januari 2018

02u38 0 Antwerpen Containerbehandelaar DP World Antwerp heeft sinds gisteren elf kranen op de voorkaai staan. Twee nieuwe Liebherr-megakranen zijn afgelopen vrijdag en gisteren over het water getransporteerd naar het Deurganckdok. Sinds begin augustus 2017 werden beide kranen geassembleerd aan het Delwaidedok. Eind februari 2018 zullen de kranen effectief in dienst genomen worden en zijn ze volledig operationeel.

Met de komst van de twee nieuwe kranen is Antwerp Gateway helemaal klaar om de grootste containerschepen te ontvangen. De Liebherr-kranen hebben een hijshoogte van 52 meter en kunnen tot 25 rijen breed behandelen.





Vijf andere kranen op AG werden al klaargestoomd om schepen tot 23 rijen aan te kunnen, en in 2018 wordt ook een zesde kraan met 7 meter verhoogd. De investering van 21 miljoen euro zorgt ervoor dat de terminal klaar is om schepen te ontvangen van meer dan 20.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, of een container van standaardgrootte). Het grootste schip dat Antwerpen tot nog toe mocht ontvangen is de Madrid Maersk (20.556 TEU) in juni 2017, met een diepgang van 16 meter. Van januari tot september 2017 ontving de Antwerpse haven 130 calls van schepen met 14 tot 18.000 TEU. Maar liefst 58 schepen hadden een capaciteit van 18 tot 21.000 TEU. (DILA)