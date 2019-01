Twee nieuwe deelstepbedrijven naar Antwerpen Om chaotische toestanden te vermijden, worden de afzetzones strakker afgebakend BJS

28 januari 2019

03u00 0 Antwerpen De populaire deelstep van Bird krijgt concurrentie. Antwerpen verwelkomt twee nieuwe spelers: Poppy en Troty. Om chaos te voorkomen, worden de afzetzones op termijn strakker afgebakend.

Ze zijn niet meer uit het Antwerpse straatbeeld weg te denken: de elektrische deelsteps van Bird. Wie een kredietkaart en een smartphone heeft kan de tweewielers ontgrendelen en ermee door de stad bollen. Stalplaats zoeken is niet nodig, je mag de steps overal in de stad achterlaten.

Bird - met een honderdtal steps actief in Antwerpen - krijgt er binnenkort - een precieze datum kwamen we niet te weten - concurrentie bij. Het Antwerpse schepencollege heeft het licht op groen gezet voor 400 extra deelsteps. De firma’s achter Troty en Poppy (genoegzaam bekend van de deelauto’s en -scooters) krijgen beide een driejaarlijkse vergunning uitgereikt. Ze mogen telkens 200 deelsteps uitbaten.

Maar de vraag dringt zich op of de extra lading steps in het Antwerpse straatbeeld wel wenselijk is. Wie regelmatig in de stad vertoeft, weet dat nogal wat gebruikers hun step midden op het voetpad durven achtergelaten. ‘Struikelsteps’ zijn hinderlijk voor voetgangers, en al zeker voor wie slecht ter been is.

Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UA) - een voorstander van deelsystemen - pleit ervoor om de ‘free floating’ deelsystemen (zoals deelsteps, -fietsen en -scooters) weg te houden van de voetpaden. “De voetgangersruimte in Antwerpen is al beperkt genoeg”, zegt hij. “De modal shift - de verschuiving van de vervoerswijzen - is volop bezig. Dat betekent dat het aantal auto’s in de stad afneemt en er dus parkeerplaatsen vrijkomen. Op die plekken kunnen dan visueel gemarkeerde drop off zones komen voor deelsystemen zoals de steps.”

Lauwers ziet heil in het systeem van ‘geofencing’. “Dat is het virtueel afbakenen van een geografisch gebied door middel van gps. Gebruikers kunnen dan via de app de verschillende drop off zones op een kaartje bekijken. Uitloggen moet pas mogelijk zijn als je je in een drop off zone bevindt.”

Het stadsbestuur is al langer op haar hoede voor een ‘wildgroei’ aan ‘free floating’ deelsystemen. Daarom werd eind vorig jaar een reglement opgesteld. Het aantal deelsteps is bijvoorbeeld begrensd op 2.250. Maximum drie bedrijven mogen de steps aanbieden (met telkens tussen de 100 en 1.000 exemplaren) en binnen de Ring is er een beperking van 500 steps per aanbieder.

In de toekomst worden de afzetzones ook strakker afgebakend. “Dat is zo afgesproken in het nieuwe bestuursakkoord”, bevestigt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We gaan hierover met politie en de verschillende aanbieders rond de tafel zitten. Maar een precieze timing is er nog niet.”