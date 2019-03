Twee nieuwe bestemmingen vanop Antwerp Airport, ook meer vluchten naar Tanger BJS

29 maart 2019

13u19 2

Met Lublin (Polen) en Endifha (Tunesië) komen er tijdens het zomerseizoen, dat begin april van start gaat, op Antwerp Airport twee bestemmingen bij. Er worden ook meer vluchten naar de Marokkaanse havenstad Tanger ingelegd. Het is luchtvaartmaatschappij TUI fly die de vluchten zal verzorgen.

TUI fly vliegt op 5 april voor het eerst tussen Antwerpen en Lublin, in Polen. Een dag later is er de eerste vlucht naar Enfidha, in Tunesië. Beide bestemmingen zullen twee keer per week worden aangevlogen.

Er worden ook meer vluchten naar de Marokkaanse havenstad Tanger ingelegd. TUI fly vliegt al sinds november een keer per week naar Tanger, vanaf april zullen er twee vluchten zijn per week.

Met de nieuwe bestemmingen richt TUI fly zich onder meer op “in België woonachtige gemeenschappen die regelmatig hun vrienden en familie in hun thuisland willen bezoeken”, zo luidt het in een persmededeling.