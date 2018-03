Twee miljoen voor opknapbeurt Kiel BEERSCHOT WILRIJK MAAKT ZICH OP VOOR 1A PHILIPPE TRUYTS

07 maart 2018

02u38 0 Antwerpen Een nieuw voetbalstadion voor Antwerp FC én Beerschot Wilrijk beheerst

opnieuw alle debatten. Maar voor 2024 staat dat er niet. En dus zit er voor de Kielenaren niets anders op dan het Olympisch Stadion klaar te stomen voor de hoogste klasse. De facelift kost een kleine twee miljoen euro. Wel even nog eerst die titel in 1B pakken, natuurlijk.





Het college keurde vrijdag een hele set aan veiligheidswerken goed zodat Beerschot Wilrijk geen problemen krijgt met de voetbalwet. Want als Cercle Brugge zaterdag voor de bijl gaat, wachten wedstrijden tegen kleppers als Antwerp, Club Brugge, Anderlecht en AA Gent. De stad is eigenaar van het stadion, de club sloot in 2017 een principeakkoord om nog tot 2026 op het Kiel te kunnen blijven. Opgelet: zónder uitbreiding van de capaciteit van 13.000 toeschouwers. Daar is midden in een dichtbevolkte woonwijk geen ruimte voor. Het zal de liefde van de fans voor de 'heilige grond' niet bekoelen.





Veiligheid troef

De stad trekt 1,25 miljoen euro uit, de club legt daar circa 700.000 euro bovenop, zo laat woordvoerder Sven Van den Abbeele weten. De grootste investering - 605.000 euro - gaat naar de aanleg van een busparking.





Stadionplannen

Veiligheid is de rode draad in de facelift van het stadion, dat in 1999 grotendeels werd verbouwd toen Germinal Ekeren naar het Kiel verhuisde en er het afgegleden Beerschot opnieuw eersteklassevoetbal schonk. Voor brandveiligheid loopt de factuur op tot 211.000 euro.





De verbetering van de terreinafsluiting kost 67.000 euro, de elektriciteitswerken ruim 62.000 euro. Verder wordt onder meer 90.000 euro uitgetrokken voor rioleringswerken.





De stadionplannen van de stad ontlokten dinsdag flink wat politieke reacties. "Nieuwe sporthallen en atletiekterreinen zijn belangrijker dan tegen 2024 een nieuwe, grote voetbaltempel te bouwen", vindt Kris Peeters. Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer is wel fan.





"Er moeten nu snel private investeerders worden gevonden om een topstadion te realiseren." Wouter Van Besien (Groen) wil een stadion waar heel Europa naar komt kijken. Veel koeler reageerden sp.a en Vlaams Belang. "Er komen verkiezingen aan, nietwaar?"