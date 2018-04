Twee mannen proberen leegstaande villa te kraken 17 april 2018

Twee 33-jarige mannen probeerden zondagavond in te breken in een leegstaande villa aan de Bredastraat. Een buurtbewoner zag hoe de mannen een rolluik van het huis omhoog duwden en het raam insloegen. De politie kon de beide verdachten arresteren. De mannen bleken illegaal in België te verblijven. Ze waren het betrokken pand aan het kraken omdat ze geen verblijfplaats hadden. Het tweetal werd meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan voor verhoor. (BSB)