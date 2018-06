Twee mannen opgepakt voor moord op Leo (59) 09 juni 2018

02u54 0 Antwerpen Er is een doorbraak in de moord op de 59-jarige Leo Van Rentergem uit Deurne. De federale politie heeft gisteren twee verdachten opgepakt. De twee mannen zouden een date hebben gehad met Leo, maar die ontmoeting liep uit de hand.

Het Antwerpse parket bevestigt dat er twee verdachten zijn geklist en voor onderzoeksrechter worden geleid. "Het gaat om twee mannen uit het Antwerpse", deelt parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker.





Ongeruste buren

Leo Van Rentergem was een alleenstaande man die op de Confortalei woonde. Woensdag 23 mei gingen ongeruste buren een kijkje nemen. Zij vonden het stoffelijke overschot in de woonkamer. De man was neergeslagen en mogelijk ook gewurgd. De moord was waarschijnlijk al zondagavond 20 mei gebeurd.





Homomilieu

Buurtbewoners noemden Leo Van Rentergem een vriendelijke man die graag een babbeltje maakte. Hij was homo en had een tijdje een vriend. Volgens kennissen had Leo die relatie beëindigd, omdat de man te erg op het geld van Leo uit was.





De twee verdachten die nu zijn gearresteerd, komen eveneens uit het homomilieu.





Afspraak

Leo zou een afspraak met een van hen hebben gemaakt. De man zou evenwel uit geweest zijn op het geld van Leo en dat resulteerde in de dodelijke ontmoeting.





De moord op Leo Van Rentergem staat volledig los van andere incidenten in Deurne-Noord. De voorbije weken ontploften twee handgranaten in de straat van een dokwerker. Een week voor de moord op Leo vuurden onbekenden 's nachts zes kogels af op een frituur. (PLA)