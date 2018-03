Twee kilometer lange waterkeringsmuur op komst 07 maart 2018

In het Antwerpse havengebied is een nieuwe fase van start gegaan van het Sigmaplan, het project dat tegen 2030 de gebieden rond de Schelde en haar zijrivieren in Vlaanderen beter moet beschermen tegen hoge waterstanden. Tussen het Fort Sint-Filips en havendorp Lillo zal De Vlaamse Waterweg de dijken verhogen. De werken zullen minstens anderhalf jaar duren.





De werken beginnen in de zones tegenover de bedrijfssites van Total en Covestro. De waterkering wordt er telkens verhoogd tot 11 meter boven de zeespiegel. In de zone tegenover Total is er geen plaats voor een nieuwe, hogere dijk met een bredere voet en zal de dijk daarom worden vervangen door een vaste waterkeringsmuur van twee kilometer lang. Aan de Scheldezijde wordt een fietsverbinding voorzien zodat fietsers het zicht op de Schelde behouden.





In overleg met onder meer het Havenbedrijf is besloten om tijdens de werken ook meteen de leidingenstrook naast de Scheldelaan te verbreden. Aan de werken in de twee zones hangt een prijskaartje van zowat 5,7 miljoen euro. (BJS)