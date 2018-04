Twee keer gevlucht 'uit angst voor politie' 21-JARIGE BESTUURDER RISKEERT 2 JAAR VOOR 'POGING TOT MOORD' JONATHAN BERNAERTS

30 april 2018

02u33 0 Antwerpen In twee maanden tijd, twee keer voor de politie wegvluchten: een 21-jarige bestuurder uit Antwerpen deed het uit angst 'omdat agenten hem op zijn tiende thuis zijn gaan weghalen'. Bij de achtervolgingen in Zwijndrecht en Schoten werden snelheden tot 150 km per uur gehaald, telkens werd er geschoten.

21 februari 2018. In de Suikerstraat in Zwijndrecht merkt een politiepatrouille een auto met een verdachte nummerplaat op. De inspecteurs willen overgaan tot controle, maar dat is tegen de zin van bestuurder Abdel-Malik D. (21) uit Antwerpen gerekend. Die duwt keihard het gaspedaal in. De politie zet de achtervolging in en er wordt tegen 150 km per uur door de bebouwde kom geraasd. Ter hoogte van de kerk van Burcht heeft een andere ploeg de weg afgezet, maar Abdel-Malik rijdt gewoon door.





Schot

De politie lost daarop een schot. Op het kruispunt van de Dorpstraat en de Pastoor Coplaan komt er een einde aan de achtervolging: Abdel-Malik crasht zwaar tegen een andere wagen en een huisgevel. De jongeman probeert nog te ontkomen maar wordt gevat. Sindsdien zit hij in de gevangenis.





De jongeman heeft het duidelijk niet begrepen op de politie: dik twee maanden vóór de crash in Zwijndrecht pleegde hij nét dezelfde feiten. Abdel-Malik reed op 7 december 2017 met een vriend door de straten van Schoten. Ze hadden een beetje cannabis op zak. Toen de politie een controle wilde uitvoeren, raakte de twintiger in paniek en sloeg op de vlucht. De achtervolging werd ingezet. De politie vuurde nog op de auto van Abdel-Malik, maar raakte het spoor bijster. De jonge bestuurder, die bij zijn grootmoeder woont, dook na de feiten onder bij zijn moeder, iets verderop. De politie kon hem nooit aantreffen.





Huiswerk

Het parket wil de jongeman - die scholieren begeleidt bij het maken van hun huiswerk - een duidelijk signaal geven dat zijn gedrag niet door de beugel kan. Het vervolgt hem wegens 'gewapende weerspannigheid' en wil hem 2 jaar in de cel. De agenten, die Abdel-Malik achtervolgden, stellen zich burgerlijke partij en eisen dat de feiten geherkwalificeerd worden naar 'poging tot doodslag'. "Zij hebben voor hun leven gevreesd", luidt het.





De verdediging van Abdel-Malik hoopt dat de rechtbank mild is in haar vonnis. "Mijn cliënt had niks te verbergen, hij heeft gewoon een panische angst voor de politie", zegt advocaat Ergün Top. "Als hij politie ziet krimpt hij ineen of slaat hij in paniek. Die angst is er gekomen nadat politiemensen hem op zijn tiende thuis zijn gaan weghalen wegens huiselijke problemen. Hij begrijpt dat hij de agenten bang heeft gemaakt, maar heeft nooit iemand willen kwetsen."





Vonnis op 11 mei.