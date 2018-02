Twee inbrekers uit kelder geplukt 27 februari 2018

03u05

De lokale politie kon zondagnacht twee inbrekers betrappen in de kelder van een appartementsgebouw in de Bredastraat in Antwerpen. Een bewoner hoorde gerommel in de kelder en verwittigde de politie. De inspecteurs troffen in de bergruimte twee mannen aan. Zij waren in het bezit van een rugzak met inbrekersmateriaal en een vouwmes. Ook stonden er verschillende zaken klaar om mee te nemen. Beide mannen werden gearresteerd en hun materiaal werd in beslag genomen. (BSB)