Twee drugsdealers van festival geplukt 18 juli 2018

02u40 0 Antwerpen Het drugsondersteuningsteam van de lokale politie van Antwerpen hield afgelopen zaterdag controle op muziekfestival Soulpark in het Nachtegalenpark.

De politie kon twee verdachten op heterdaad betrappen toen ze cocaïne op het festival wilden binnensmokkelen. Bij een huiszoeking die daarop volgde werd onder andere een grote hoeveelheid drugs en cash geld in beslag genomen. Het ging om 519 gram cocaïne en 12.537 euro cash geld. Verder kon de politie nog vier precisieweegschalen in beslag nemen, één personenwagen en vijf mobiele telefoons. In de woning werden ook nog 770 gripzakjes aangetroffen om drugs in te verdelen. Beide verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De organisatie van het festival voert een strikt anti-drugsbeleid en werkte samen met de politie om mogelijke dealers te vatten. (BSB)