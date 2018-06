Twee doden bij ongeval met spookrijder 11 juni 2018

02u42 0

Er zijn zondagochtend rond 3.45 uur twee doden gevallen bij een frontale aanrijding tussen twee auto's op de snelweg A16 bij Breda, in de richting van de Belgische grens. Eén auto was vermoedelijk een spookrijder. De politie zoekt uit welke van de twee wagens in de verboden richting reed.





De botsing kostte het leven aan de twee chauffeurs: een 27-jarige man uit Litouwen en een 49-jarige man uit Dordrecht.





Kort voor het ongeval kreeg de politie meerdere meldingen binnen van een spookrijder op de A16. De politie kon het ongeval niet meer verhinderen. Zes andere auto's die niet op tijd konden uitwijken raakten beschadigd. Hierbij raakte niemand gewond. De snelweg A16 in de rijrichting Antwerpen bleef tot zondagmorgen 10 uur afgesloten. (PLA)