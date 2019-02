Twee dealers gepakt en drugs in beslag genomen Sander Bral

24 februari 2019

De lokale politie hield vrijdag en zaterdag opnieuw een korpsactie Argus. De mobiele eenheid kon daarbij samen met een drugshond van de politiezone twee drugsdealers vatten. De eerste verdachte is een man van 72 jaar. Hij hield zich op aan het Koningin Astridplein. Bij controle vonden de inspecteurs iets meer dan 80 gram cannabis en bijna 40 gram hasj bij hem. De verdachte had ook nog een som geld op zak. Het geld, de drugs en zijn voertuig werden in beslag genomen. Het was niet de eerste keer dat de verdachte door de politie gecontroleerd werd. Later volgde nog een huiszoeking bij hem thuis. Wat later in de avond werd een man van 21 jaar gecontroleerd. Hij zat in zijn auto aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Er waren voldoende aanwijzingen om over te gaan tot controle. Hij had bijna 53 gram cocaïne verstopt in zijn auto. Daarnaast vond de politie nog een som geld en enkele spullen die relevant kunnen zijn voor het verdere onderzoek. Er werd ook bij hem thuis een huiszoeking verricht.