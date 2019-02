Twee dagen herstellingswerken aan wegdek Noorderlaan BJS

19 februari 2019

Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan het wegdek van de Noorderlaan (N180) in Antwerpen. Ter hoogte van het Zesde Havendok zijn er in beide richtingen herstellingen nodig op de rechterrijstrook. De werken gebeuren met een mobiele werf, de rechterrijstrook wordt dus enkel plaatselijk afgesloten.

Ter hoogte van het Zesde Havendok is de rechterrijstrook van de Noorderlaan op verschillende plaatsen beschadigd in beide richtingen. AWV zal nu donderdag en vrijdag voorlopige herstellingswerken uitvoeren met gietasfalt. In het najaar plant AWV een grondige en volledige vernieuwing van het wegdek in deze zone op de Noorderlaan.

Tijdens de werken blijft er altijd verkeer in beide richtingen mogelijk. Om de hinder te beperken wordt er met een mobiele werf gewerkt die telkens opschuift. Enkel ter hoogte van de mobiele werf wordt plaatselijk de rechterrijstrook ingenomen.

De werken zijn afhankelijk van het weer. Bij slechte weersomstandigheden kan de huidige planning nog wijzigen.