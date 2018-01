Twee cafés en vzw dicht voor drugoverlast 02u31 0

De burgemeester laat twee cafés en een vzw sluiten wegens drughandel en overlast. Een café aan de Turnhoutsebaan moet het langst dicht: twee maanden.





Café Noor aan de Turnhoutsebaan kwam in het vizier toen de politie vaststelde dat enkele mensen de zaak verdacht kort bezochten. Twee van hen bleken cocaïne op zak te hebben. Ze gaven toe dat ze de drugs in het café hadden gekocht. Er volgde een controle binnen. Eén van de aanwezigen werd herkend als de verkoper van cocaïne en bezat 330 euro in kleine coupures. Ook de zaakvoerder had dat bedrag op zak.





Bij een controle in de Lange Beeldekensstraat betrapte de politie een man met 6,10 gram hasj. Hij had dat gekocht in café Alnnour. Net op dat moment kwam er een andere klant binnen die van een vriend had gehoord dat het café hasj verkocht. Resultaat: een maand sluiting.





Voor de deur van vzw Palace aan de Turnhoutsebaan hingen vaak groepjes rond. Ze hinderden voorbijgangers en bovenburen. Bij een controle bleken elf klanten illegaal in het land te zijn. Eén klant had 2,10 gram cocaïne bij, een andere werd gearresteerd voor dealen. In het toilet en onder een tafel werd nog cocaïne gevonden. De vzw moet zes weken dicht. (PHT)