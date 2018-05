Twee agenten geschorst wegens racisme "ALLOCHTONE COLLEGA KREEG TRANEN IN DE OGEN" PATRICK LEFELON

15 mei 2018

02u33 0 Antwerpen Twee politie-agenten zijn al drie maanden geschorst wegens racisme op het werk. Een allochtone collega werd door de twee, die een koppel vormen, herhaaldelijk aangesproken op zijn donkere huidskleur. "De laatste keer was het zo grof dat de man in tranen uitbarstte", vertelt een politieman.

De dienst Interne Zaken van de Antwerpse politie voert een onderzoek naar racisme tegen twee politie-agenten die op het hoofdkantoor op de Noorderlaan werken. De twee zouden bij herhaling de draak gestoken hebben met een collega van Aziatische afkomst. Het koppel werkt op een andere afdeling dan de geviseerde politieman.





"Andere collega's hadden de twee al terechtgewezen over hun ongepaste uitlatingen tegen de allochtone collega. Dat heeft blijkbaar niet geholpen. Bij het laatste incident werd de allochtone collega niet alleen uitgemaakt, maar moest hij ook denigrerende grappen over zijn vrouw en zijn kinderen aanhoren. Dat greep de man zo aan dat hij de tranen in zijn ogen kreeg", zo vertellen enkele politiemannen.





Tuchtonderzoek

De collega's overtuigden de geviseerde agent om het racistisch gedrag te melden aan de dienst Intern Toezicht. Wat hij ook deed. Er loopt nu een tuchtonderzoek tegen de twee politie-agenten. Vooral de man van het koppel, die vroeger al een tuchtsanctie opliep, wist blijkbaar van geen ophouden.





"De man is van de oude stempel", weet een collega, "Van inborst is hij een goede kerel maar zijn boertige stijl is niet meer van deze tijd."





De Antwerpse politie geeft geen commentaar op het lopende tuchtonderzoek.





Diversiteitsbeleid

Korpschef Serge Muyters lanceerde twee jaar geleden een nieuw diversiteitsbeleid. De aanpak van racisme is daarvan een onderdeel. Begin dit jaar werden twee agenten ontslagen wegens racisme tegen een Afrikaanse vrouw. Eén van de twee had het voorval met zijn gsm gefilmd.





Gisteravond onderstreepte korpschef Serge Muyters het belang van "integriteit en deontologie' nogmaals bij de diploma-uitreiking aan 53 nieuwe agenten. "Ook buiten de werkuren wordt van een politieman verwacht dat hij een voorbeeldfunctie heeft", aldus Muyters.





Net gisteren werd een Mechelse politieman vrijgesproken voor een 'racistische' fotomontage van gewezen Antwerps commissaris Jinnih Beels.





De man had de foto met als tekst " Waarom zou ik je een hand geven. Jou(w) kleur staat mij niet aan" als grap bedoeld. De rechter gaf de man het voordeel van de twijfel en sprak hem vrij. In haar vonnis gaf de rechter de politieleiding in Mechelen wel de raad om "daadkrachtig" op te treden tijdens de tuchtprocedure die nu volgt. De man riskeert de zwaarste tuchtstraf, zijnde ontslag van ambtswege.