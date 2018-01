Twee 17-jarigen weer stabiel na horrorcrash 19 januari 2018

Het 17-jarig meisje uit Boom en de 17-jarige jongen uit Antwerpen, die woensdagavond in een bushokje in Boom werden aangereden, zijn niet meer in levensgevaar. Dat bevestigde de lokale politiezone Rupel gisteren. Woensdagavond zat het duo te wachten in het bushok in de Schommelei aan recreatiedomein De Schorre. Een 28-jarige bestuurster uit Boom in een Citroën C3 passeerde het bushok en verloor om een nog onbekende reden de controle over haar stuur. Ze reed frontaal in op het bushokje en de twee jongeren. De twee slachtoffers werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht maar zijn intussen dus terug stabiel. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Na verhoor van de bestuurster en een getuige kon er nog geen uitsluitsel gegeven worden. De bestuurster was niet onder de invloed van alcohol. (BSB)