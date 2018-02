Tussen gesprekken door gesjot tegen Italiaanse U10 20 februari 2018

Naast zijn job als advocaat is Dirk Van Himbeeck ook trainer van U10 bij bij Ik Dien Edegem. Omdat hij vorig weekend in Milaan besprekingen moest voeren over het voetbalkamp in juli, had hij het geregeld dat zijn ploegje het mocht opnemen tegen leeftijdsgenoten van Inter "Het was een fantastische beleving en een unieke ervaring", zegt Dirk. "Dat we verloren was niet eens erg. Onze spelers hebben er veel uit geleerd." Om het weekend af te sluiten ging de hele groep zondagnamiddag naar de wedstrijd Inter - Bologna in het mythische Guiseppe Meazza van Milaan. (KAV)