Tunnels 's nachts in onderhoud 27 juli 2018

02u32 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert de komende weken opnieuw onderhoudswerken uit aan de Antwerpse tunnels. Het gaat dan om het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het nakijken van de verlichting. Overdag zijn de tunnels altijd open





De Kennedytunnel komt aan de beurt op 6 en 7 augustus. Eerst in de richting Gent (nacht van 6 op 7 augustus), dan in de koker richting Antwerpen (van 7 op 8 augustus). Beide nachten gaat de oprit Linkeroever dicht om 20.30 uur.





In de Craeybeckxtunnel is in de nacht van 8 op 9 augustus de koker richting Brussel dicht. De nacht daarna (9 op 10 augustus) wordt in de koker richting stad gewerkt. De oprit van de Singel naar de tunnel sluit vanaf 20.30 uur.





In de haven wordt in de nacht van 13 op 14 augustus gewerkt in de Tijsmanstunnel richting Stabroek. Van 14 op 15 augustus is de koker richting Beveren aan de beurt.





Dicht bij het stadscentrum wordt van 20 op 21 augustus (vanaf 21 uur) gewerkt in de Bolivartunnel (A112) onder het Vlinderpaleis. Beide kokers zijn dicht. (PHT)





Meer over Tijsmanstunnel

Linkeroever

Singel

Bolivartunnel

Kennedytunnel

Vlinderpaleis

Brussel

Craeybeckxtunnel