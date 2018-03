Tunnels krijgen onderhoud 27 maart 2018

03u39 0 Antwerpen De komende maand krijgen vijf Antwerpse tunnels een klein nachtelijk onderhoud door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Overdag zijn de tunnels gewoon open.

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 april wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21 uur en 5 uur is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30u afgesloten.





De Craeybeckxtunnel is afgesloten op woensdag 4 (richting Antwerpen) en donderdag 5 april (richting Brussel) en dat tussen 21 en 6 uur. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid. De oprit van de Singel naar de Craeybeckxtunnel wordt vanaf 20.30 uur afgesloten.





De Frans Tijsmanstunnel wordt 9 (richting Stabroek) en 10 april (richting Beveren) tijdens de werken (20-6 uur) afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de andere koker. De Beverentunnel is afgesloten op 11 april (richting Stabroek) en 12 april (richting Beveren). Het verkeer wordt dan omgeleid via de sluis van Kallo. De Waaslandtunnel is tijdens de nachten van woensdag 25 en donderdag 26 april tussen 20 uur en 4 uur telkens volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel. (DILA)